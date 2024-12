Conte, l'amico ed ex compagno: "Parla ogni giorno col presidente"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Michele Padovano, amico di Conte ed ex Juventus: “Mi aspettavo il turnover profondo di Antonio, era l’unica opportunità per far giocare tutta la rosa che ha a disposizione. Lo conosco, so quanto rispetta tutti i suoi giocatori e sta male quando non riesce a trovargli uno spazio nel corso della stagione, per questo alla Coppa Italia ha dato spazio al gruppo. Raspadori? Deludente ieri, mi aspetto di più da un giocatore come lui. Non è facile farsi trovare pronto sempre quando si gioca meno, ma resta un professionista. Sono sicuro che con Conte può crescere ancora tanto. Antonio è bravo a tenere tutti sulla corsa.

Il turnover un messaggio a De Laurentiis in vista del mercato? Ma no, Antonio non è allenatore da questi mezzucci. È uno che parla chiaro e parla quotidianamente con il proprio presidente. Tutti sanno il pensiero di Conte e sanno che il Napoli avrà bisogno di fare qualcosa a gennaio. In difesa c’è la necessità di un altro centrale, soprattutto se vediamo gli impatti di Juan Jesus e Rafa Marin. L’organico del Napoli è di tutto rispetto, ma dietro sono un po’ corti".