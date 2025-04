Novellino: "Lotta scudetto? Ho visto l'Inter contro il Milan e ho capito una cosa"

“La Samp in crisi? Mi dispiace, davvero. Non capisco come mai sia ridotta così. Mi sembra che la squadra abbia tutto per avere una classifica diversa”. Così a TuttoMercatoWeb.com Walter Novellino, ex allenatore della Sampdoria, analizza il momento dei blucerchiati.

Ci sono state delle riflessioni su Semplici.

“Al di là dell’allenatore le colpe sono di tutti. Il tecnico mi sembra una persona perbene. La società ha fatto bene a confermarlo”.

Serie A e lotta Scudetto: la spunterà l’Inter?

“Ieri sera ho visto l’Inter: ha sempre qualcosa in più. Ha una rosa importante. Ma occhio al Napoli: è una squadra ben costruita. E poi l’allenatore sa il fatto suo”.