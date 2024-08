Conte, l'amico Padovano: "Impaziente di risolvere la questione Osimhen-Lukaku"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Michele Padovano, ex Juventus ed amico di Antonio Conte: “Conoscendo Antonio, sarà impaziente di risolvere la questione Osimhen. Lo avrà chiesto anche come desiderio di compleanno, quando ha spento la candelina (ride ndr)…

Ad oggi l’unica società che può acquistare Osimhen è il PSG, ma lo stallo attuale non rivela accordi. Mi auguro per Antonio che la situazione possa sbloccarsi, anche per Lukaku al Napoli. Conte è un grande professionista e sta gestendo questa situazione dall’alto della sua esperienza. Questa situazione non può più perdurare e sono sicuro che nelle prossime settimane si andrà a delineare meglio. La Serie A si preannuncia combattuta, anche se questo calcio di agosto è bugiardo”.