Conte, l'ex calciatore: "Con lui vai in campo e ti sembra che hai già giocato quella partita"

Marco Motta, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte è un motivatore, è un vincente e sta dimostrando anche a Napoli che le sue idee sono vincenti. Poi quando si sta primi in classifica si sta sempre bene. Prima di ogni altra cosa Conte è un motivatore, lui riesce ad accendere il fuoco ad ogni calciatore. Poi è un meticoloso nel preparare le partite, quando scendi in campo è come se la partita l’avessi già vissuta. Conte ti tiene acceso il motore, ti tiene vivo.

Yldiz? Un difensore sa come marcarlo, lui prepara i movimenti di squadra e di conseguenza i singoli sono avvantaggiati nel fare il loro compito. Di Lorenzo è un ottimo giocatore, sa come affrontare certe partite, ma ciò che fa la differenza sono le motivazioni. I movimenti del Napoli sono provati ed arrivano dalle indicazioni dell’allenatore che comunque lascia un po’ di libertà ai suoi calciatori. Anguissa sta facendo un campionato di altissimo livello, per Conte è molto importante la linea di centrocampo.

Juventus? E’ in una fase iniziale del progetto, essere imbattuti è un merito, ma i troppi pareggi non portano a vincere il campionato. Forse la Juve è uscita da un momento di difficoltà con la vittoria sul Milan, ma quello di domani sarà un test importante sia per la Juventus che il Napoli”.