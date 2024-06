Conte, l'ex calciatore: "E' partito dal 4-2-4 e poi è passato a tre, il modulo dipende dal mercato"

Simone Tiribocchi, ex calciatore di Conte all’Atalanta, è intervenuto quest’oggi su Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni

Simone Tiribocchi, ex calciatore di Conte all’Atalanta, è intervenuto quest’oggi su Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni durante la trasmissione 'Radio Goal': “Per ricostruire il Napoli ci voleva Conte, dopo una stagione così sfortunata.

Conte è partito dal 4-2-4, poi è passato alla difesa a tre, Antonio è molto duttile. Credo che il prossimo modulo derivi molto dal mercato, sia in entrata eche in uscita. In questo momento la squadra è ancora incompleta”.