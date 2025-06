Podcast Romondini elogia Sarri: "Anche senza mercato saprà valorizzare la squadra"

A intervenire a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Fabrizio Romondini.

Per Gasperini e Sarri servirà calma ora sul mercato:

"Gasperini fa un altro tipo di calcio e servirà fare mercato per prendere giocatori adatti al suo gioco, che è diverso da quello di Ranieri. Gasperini credo abbia ben chiara la situazione, deve aspettare e poi si farà sentire più avanti. Se ha rifiutato con coscienza la Juve c'è un motivo ed era chiara la situazione. Io credo che non siano adatti Paredes, Baldanzi, ma soprattutto davanti".

E sulla Lazio? Questa squadra così con Sarri cosa può fare?

"Dopo aver visto il percorso dello scorso anno, abbiamo visto una squadra che sa lavorare, che quando va sulle ali dell'entusiasmo dà qualcosa in più. E' mancata un po' d'esperienza nelle partite più importanti. Il mercato sarà bloccato fino a gennaio e Sarri è l'allenatore giusto, perché è più meticoloso sulla tattica e sul gioco, sa affrontare meglio le gare più importanti. Non avrà mercato ma saprà individuare i giocatori valorizzati lo scorso anno e puntarci".

Si sarebbe dimesso nel caso di Sarri? Se non avesse saputo lei tutto quanto e la società glielo avesse nascosto, che avrebbe fatto?

"Non mi sarei dimesso, perché ormai si sa che possono accadere certe cose. Mi sarei messo a tavolino e avrei chiarito col presidente, spostando gli obiettivi. Mi sarei preso le mie responsabilità, sarei andato avanti con più difficoltà ma non sarei venuto meno".