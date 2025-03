Conte, lo storico vice è sicuro: "Tornerà a cambiare modulo"

vedi letture

Angelo Alessio, storico collaboratore e vice di Conte, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino per esprimere le proprie considerazioni sul lavoro fatto dal tecnico leccese al Napoli e sulla varietà di moduli adottati da quest'ultimo: "Se mi sorprende? No, perché anche in passato, in alcune circostanze, è capitato lo stesso. Ma è stato un processo di crescita e ci siamo arrivati attraverso partite e attraverso fattori contingenti. Con il Napoli invece, almeno negli ultimi tempi, questa cosa è stata figlia degli infortuni".

Un ritorno al passato favorito dalle assenze, quindi?

"Assolutamente. E sebbene Antonio fosse partito con il 3-5-2 aveva già in mente di giocare con il tridente: lo si capiva dalle indicazioni precise date sul mercato estivo".

La squadra infatti si è espressa benissimo con il 4-3-3...

"Molto dipende dalle caratteristiche dei giocatori che si hanno a disposizione. Credo comunque che ancora per qualche partita giochi con il 3-5-2 con Raspadori e Gilmour che sono venuti fuori alla grande. Poi tornerà al tridente".