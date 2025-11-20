Conte non parla prima di Napoli-Atalanta, De Maggio: “Visto il momento, conferenza era perfetta”

Domani, alla vigilia di Napoli-Atalanta, non ci sarà la conferenza stampa di presentazione della sfida al Maradona di Antonio Conte. Nel corso di ‘Radio Goal’, il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio ha commentato così: “Questa è stata la comunicazione della SSCNapoli. Ovviamente stavolta non potevano scrivere: 'Come di consuetudine nella settimana Champions', perché quella è la prossima.

Conte parlerà al termine di Napoli-Atalanta e riparlerà lunedì alla vigilia della sfida di Champions allo Stadio Maradona e riparlerà martedì dopo il Qarabag. Ovviamente non parlerà prima di Roma-Napoli. Non so le ragioni e i motivi di questa mancata conferenza, forse invece, proprio per rasserenare tutti era importante che avesse tenuto l’incontro con la stampa. E’ Conte che non ha voluto parlare? E’ il Napoli che gli ha chiesto di non parlare? Forse, visto il momento, era perfetta la conferenza di Conte”.