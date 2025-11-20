Bilancio SSC Napoli 24/25, -21mln senza la Champions. Ma c'è un altro motivo

Dopo due bilanci consecutivi in utile, dopo la pioggia di profitti arrivata grazie alla Champions e alle ricche cessioni (Koulibaly, Fabian Ruiz, Kim, Elmas), il Napoli è tornato in rosso. Il bilancio al 30 giugno 2025 ha chiuso con una perdita di 21,4 milioni, come appreso dalla Gazzetta che ha consultato il verbale dell'assemblea ordinaria del club. Nell'anno dello scudetto, il secondo in tre anni, gli effetti economici di una squadra da primato non sono stati sufficienti per evitare il rosso.

"Questo perché, essendo arrivato 10° in Serie A nella stagione precedente, il club azzurro è rimasto fuori dalle coppe, soprattutto dalla Champions che nel biennio dei profitti aveva assicurato premi medi per 73 milioni". Ma secondo il quotidiano c'è anche un altro motivo: "L'altro fattore da tenere in considerazione, nel 2024-25, è stata la massa di investimenti attivata con l'inizio del ciclo di Antonio Conte in panchina: sono stati definiti

acquisti per 150 milioni, che hanno avuto un impatto importante soprattutto sugli ammortamenti. La vendita di Kvaratskhelia a gennaio (per circa 70 milioni) ha avuto il merito di ridimensionare il deficit, che altrimenti sarebbe stato molto più alto".