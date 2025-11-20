Formazione Napoli, dubbio Spinazzola e sostituto Anguissa. Novità in attacco

Per sabato, in vista di Napoli-Atalanta, Spinazzola si avvicina sempre di più al recupero - a sinistra è pronto Gutierrez - mentre bisognerà aspettare ancora qualche giorno per Gilmour, out al pari di Meret, De Bruyne e Lukaku, il cui rientro in gruppo è più vicino: il ritorno in gruppo è sempre più vicino, tanto che l’obiettivo è ritrovare il campo il 30 novembre a Roma (al massimo il 3 dicembre con il Cagliari).

Conte, in chiave formazione, ha il problema di sostituire l’infortunato Anguissa a centrocampo; parallelamente, c’è Neres che potrebbe riconquistare una maglia da titolare in attacco con Politano e Hojlund. Ma per le scelte dell’undici iniziale si attenderanno nuove indicazioni già a partire dal nuovo allenamento di oggi. Lo riporta il Corriere dello Sport.