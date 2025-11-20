Sky, Massara: “Non ero allo stadio, ma il gol di McTominay mi ha fatto perdere la voce"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista e telecronista di Sky Dario Massara: “Il gol di McTominay mi ha fatto perdere la voce nonostante non fossi presente allo stadio. È stato fantastico. Certe prodezze può farle solo un giocatore che ha una mente calcistica superiore. Il campione non ragiona, mette soltanto l’istinto e la sua grande classe. Certi rischi se li possono prendere soltanto in pochi.

Italia ai playoff? A me non preoccupano gli avversari ma la Nazionale. Si sta vivendo un momento molto particolare. Urge una profondissima ristrutturazione al di là di quello che succederà ai Mondiali. Anche andarci in condizioni non ottimali non avrebbe molto senso. Serve un lavoro profondo e ragionato.

Conte? Sapeva che sarebbero arrivate domande sul momento del Napoli e la sua pausa dei giorni scorsi. È evidente che adesso non si sente pronto a parlarne, e preferirà farlo dopo la partita. Il risultato e la prestazione saranno sicuramente più importanti delle varie discussioni di questi giorni”.