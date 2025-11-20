Da Bergamo: "C’è fiducia in un risultato a Napoli, entusiasmo per l’arrivo di Palladino"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista dell’Eco di Bergamo Filippo Maggi: “Lunga presentazione di Palladino che è durata oltre mezz’ora. Si vede la sua voglia di incidere in una squadra che non sta andando benissimo. Ha detto che non ci sono gerarchie precise e che farà giocare chi lui vedrà meglio. L’Atalanta oggi può permettersi di concentrarsi sui miglioramenti da fare senza guardare troppo la classifica.

L’approccio di Palladino con la nuova realtà è stato educato, con un profilo basso, ma che sa tirare fuori gli artigli quando serve. L’allenatore fa tanti dialoghi singoli con i calciatori e che sa empatizzare con i suoi giocatori. Niente difesa a quattro: dovrebbe proseguire con il 3-4-1-2 visto fino ad ora. Chiederà cose semplice ma fatte in maniera applicata. Quella col Napoli è una partita che si prepara da sola. Rientrerà anche Scalvini, quindi sono tutti a disposizione. A Bergamo c’è fiducia su un risultato a Napoli, l’arrivo di Palladino ha portato un certo entusiasmo dei tifosi perché Juric non era ben visto da tutti”.