Conte non scioglie il dubbio: “Lobotka recuperato, valuteremo se sarà titolare o no”

Tanti i temi trattati da Antonio Conte, allenatore del Napoli, a due giorni dalla gara contro l'Inter in conferenza stampa. Tra questi il ritorno di Lobotka ma anche il dubbio sulla formazione.

Lobotka come sta? Quanto è indispensabile uno come lui?

"Il valore di Lobotka lo conosciamo tutti, è inutile sottolinearlo, noi dobbiamo essere bravi a cercare un qualcosa che possa sopperire ad una o più assenze. Penso che Gilmour ha fatto molto bene in queste gare, non mi sentirete mai lamentarmi delle assenze. Abbiamo una rosa, abbiamo cercato di fare una rosa nei limiti del possibile per sopperire anche a qualche infortunio ed ho fiducia in tutti. Lobotka si è allenato da metà settimana, l'abbiamo anche un po' gestito, ma sta bene, ha recuperato ed è a disposizione, che possa partire dall'inizio o no lo valuteremo".