Conte: "Prima di me Appiano Gentile era un disastro, ora è un fiore all'occhiello"

vedi letture

Nel corso della sua conferenza stampa, Antonio Conte ha elogiato De Laurentiis dopo le sue parole di ieri e la commozione: "È stato molto importante, ha parlato anche di una crescita anche fuori dal campo. Io vengo da esperienze inglesi dove so l'importanza di un centro sportivo, dove mettere la prima squadra e il settore giovanile, far respirare a tutti la stessa aria e la stessa mentalità. Penso siano tasselli importanti.

Anche quando sono arrivato all'Inter, per dire, Appiano Gentile era un disastro: abbiamo lavorato molto sui campi, sul mettere una foresteria, ora Appiano è un fiore all'occhiello e penso che un centro sportivo, alla fine dell'anno, possa darti qualche punto in più per la classifica finale. Il Napoli oggi è ad un livello importante, rispetto al quale è giusto continuare a crescere".