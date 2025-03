"Conte può lasciare già Napoli?": le risposte di Behrami e Parolo a Dazn

Antonio Conte, che ha firmato in estate un triennale e dunque ha un contratto in scadenza nel 2027, sulla panchina del Napoli anche il prossimo anno o potrebbe partire dopo appena una stagione? Se ne parla al podcast di Dazn.

Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio, dice: "Vedo Conte via da Napoli? Non lo so, faccio fatica a pensare vinca e vada via da Napoli. Anche per come parla. Dice di costruire...". "Se lo fanno costruire lui rimane, se lo fanno costruire...", replica Valon Behrami, ex azzurro.

