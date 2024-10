Conte rifiuta il termine turnover: “Per me sono tutti titolari e schiererò i migliori”

Sarà turnover o no contro il Lecce? L'importante è non utilizzare questo termine davanti ad Antonio Conte. A questa domanda in conferenza stampa l'allenatore azzurro ha risposto così: "Perchè? Non mi piace parlare di discorsi di turnover, per me sono tutti titolari, poi ci sono scelte da fare in base a ciò che vedo, magari qualche acciacco che voi non potete sapere anche se vedo che riuscite a sapere l'85% di ciò che accade (ride, ndr).

Cercherò di mettere la miglior formazione in campo, la formazione che penso sia quella giusta anche perché c'è una partita da disputare col Lecce per continuare a fare risultato e questo è alla base di tutto, poi ho ancora domani per prendere le decisioni finali e stilare l'11 iniziale".