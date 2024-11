Conte smonta il caso Kvara: “Ha 23 anni, lavora tanto e vuole diventare di livello top”

Nel corso della conferenza stampa odierna Antonio Conte ha risposto anche a una domanda in merito a Khvicha Kvaratskhelia: "Kvicha come determinazione e voglia è in continua crescita, era molto deluso perché ha avuto due occasioni davvero importanti per fare due gol, dare più tranquillità a tutti noi e far gestire meglio il finale.

Ma è un ragazzo che ha voglia di crescita, ha solo 23 anni ed è sul pezzo, sintonizzato con gli altri, si attacca tuttti e si difende tutti insieme. Io quello che vedo in campo è voglia di fare step in avanti e quando vedo questo sono tranquillo e sereno. Poi parliamo di un bravo ragazzo che ha capito che può crescere tanto e sta lavorando tanto per farlo e diventare uno di livello top".