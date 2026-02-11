Conte su Giovane-Alisson: "Hanno preso due ragazzi, è scelta del club e posso aiutarli"

Antonio Conte ieri ha parlato anche di mercato in conferenza stampa con riferimento all'arrivo di Giovane e Alisson lasciando intendere che la scelta sia stata del club. "Si sono visti due nuovi ragazzi, Giovane e Alisson, che sono arrivati nel mercato di gennaio, mercato che comunque mi è stato detto che potevamo fare solo a costo zero. Sono arrivati questi due ragazzi, cercano di darci una mano, quindi è una scelta della società. Io quello che posso fare è mettermi a disposizione per cercare di far rendere al massimo quello che mi viene messo a disposizione, sapendo che la situazione non è rosea".

Il tecnico del Napoli prima sullo stesso tema e con parole simili era intervenuto anche a Mediaset: "C'era il mercato, però non si poteva assolutamente fare niente a costo zero, quindi hanno cercato di portare due ragazzi nuovi per darci una mano. Quello che stiamo facendo quest'anno credo che sia qualcosa di straordinariamente incredibile in positivo".