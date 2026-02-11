Vergara show, Schira: "Gattuso sempre più convinto di portarlo ai playoff"

Nicolò Schira, giornalista, ha parlato sul suo canale Youtube dell'exploit di Antonio Vergara con la maglia del Napoli: "Finisce l’avventura in Coppa Italia. L’unica nota davvero positiva è il gol, l’ennesima grande partita di Antonio Vergara. Pensate che soltanto tre settimane fa non aveva mai giocato titolare nel Napoli. Poi, dal famoso Napoli-Sassuolo del diciassette gennaio, è cambiato tutto: sempre titolare, grande prestazione e gol in Champions League contro il Chelsea, grande partita e gol in campionato contro la Fiorentina, grande partita e gol contro il Como, tutti al Maradona.

Adesso Vergara deve iniziare a fare la differenza anche in trasferta, dove comunque si è procurato il rigore nella vittoria a Marassi contro il Genoa. Il Napoli ha trovato un gioiellino. Le domande sono due: senza la moria di infortuni, Conte gli avrebbe mai dato un’occasione? La sensazione è che forse non l’avremmo mai visto con questa continuità. Ed è un peccato, perché il calcio italiano ha trovato una risorsa importante. Gattuso lo sta seguendo ed è sempre più convinto di chiamarlo in Nazionale per i playoff di fine marzo".