Elmas su Vergara: "Deve ripetersi e crescere, gli auguro carriera di Hamsik e Insigne"

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ieri ha parlato a Radio Crc al termine della partita persa ai rigori contro il Como al Maradona.

Un aspetto positivo può essere l’inserimento dei nuovi acquisti: come si stanno integrando Giovane e Alisson Santos?

"Sono due ragazzi veramente bravi, ottime persone. Sicuramente ci daranno una mano. Dobbiamo lavorare tutti insieme per essere più compatti e aiutare i nuovi ad ambientarsi. Hanno fatto bene e speriamo ci diano un grande contributo."

Un passaggio su Antonio Vergara, ancora in gol: che crescita stai notando?

"Sta facendo bene. Come sempre dico, in Italia dopo 2-3 partite subito è boom ma io dico sempre che deve andare piano piano. Sta facendo benissimo, è forte ma ancora si deve crescere, non bastano 2-3 partite, deve giocare sempre così anche nelle prossime partite. Per ora solo tanti complimenti e speriamo che arrivi ai livelli di Hamsik e Insigne".