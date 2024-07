Video Conte su Lindstrom e Raspa: ”Privilegeremo le loro caratteristiche, poi mi aspetto risposte”

Nel corso della prima conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato delle posizioni di Lindstrom e Raspadori: "Lindstrom l'ho incontrato in Champions col Tottenham, l'Eintracht giocava 3-4-2-1 e faceva uno dei sottopunta stando dentro o allargandosi.

Cercheremo di rispettare le sue caratteristiche, come per tutti. Giacomo per me lui è un calciatore che nella costurzione a cui lavoriamo non può andare in fascia, giocherà sempre dentro e può essere uno dei due sottopunta. Proveremo a metterli in condizione, poi mi aspetto risposte da tutti".