Conte su Okafor: “Iniziato lavoro importante, verrà in panchina ma il minutaggio…”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita con l’Udinese, l’allenatore del Napoli Antonio Conte ha fatto il punto su alcuni singoli. Il tecnico azzurro si è soffermato anche sull’ultimo acquisto: “Okafor è arrivato da 4 giorni, non ha una condizione ottimale, ha iniziato a lavorare in maniera importante con delle aggiunte, domani verrà in panchina, ha veramente un minutaggio limitato".