Conte su Olivera: "So quando parte ma non quando torna. Prende sempre tre aerei..."

Tanti i temi affrontati dall'allenatore del Napoli, Antonio Conte, in conferenza stampa prima della sfida di domenica all'Empoli. Tra questi lo stato di salute di Olivera dopo gli impegni con la nazionale.

Olivera come sta?

"E' rientrato, ha fatto oggi il primo allenamento con noi, ma è un po' affaticato. Ogni volta prende tre aerei, sappiamo quando parte e non quando torna (ride, ndr), è un ragazzo che ha giocato la seconda partita, il viaggio è stato lungo, domani valuteremo ma abbiamo la possibilità di avere delle alternative valide così come dietro Lobotka".