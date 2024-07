Conte su Oriali: “E’ il mio braccio destro, ecco in cosa mi aiuterà”

vedi letture

Nel corso della prima conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, l'allenatore del Napoli Antonio Conte ha spiegato quale sarà il ruolo del suo stretto collaboratore.

Nel corso della prima conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, l'allenatore del Napoli Antonio Conte ha spiegato quale sarà il ruolo del suo stretto collaboratore Lele Oriali: "Ci siamo conosciuti in nazionale, quando io arrivai come CT e mi fu chiesta una figura. Mi furono chiesti amici tra i calciatori, a me però questo non mi interessa e Tavecchio mi propose Oriali. Dopo 10 minuti dissi è lui la persona giusta. All'Inter l'ho riportato con me, a Napoli ho chiesto che mi accompagnasse in quest'esperienza. Lele è una persona che potrebbe stare a casa con i nipoti, ma ha accettato con entusiamo.

E' il mio braccio destro nella gestione, con i calciatori io chiarisco la sua posizione, anche se la chiarisce da solo. E' una persona che ha scritto la storia, molto conosciuta nel calcio, conosce i tempi, ha fatto il dirigente, poche parole e tanti fatti come piace a me. Mi aiuterà nella gestione con i ragazzi al campo, ma anche con i dirigenti ed il presidente. Sono contento che sia venuto con entusiasmo".