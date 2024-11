Conte su Politano: “Anche l’Arsenal a 5 con l’Atalanta! Ed in un caso pure a 6…”

vedi letture

Antonio Conte, allenatore del Napoli, si è soffermato anche su Matteo Politano nel corso della conferenza stampa pre-partita: "Matteo è stato il primo a lanciarmi quest'idea, mi ha detto 'mister, se c'è bisogno in alcune partite di abbassarmi perchè attaccano i 5 canali mi abbasso io..." è stato anche lui. Lo sta facendo in maniera perfetta, ma l'ha fatto anche Ngonge in maniera perfetta col Lecce, poi in attacco abbiamo bisogno di giocatori tecnici, ma in non possesso contro squadre che attaccano i 5 canali...

L'Arsenal (con l'Atalanta, ndr) abbassava Partey su Lookman e si formava una linea a 5, in Italia si abbassa un centrocampista, a volte l'Arsenal stesso abbassa Saka e Martinelli a 6, alcune cose sono sdoganate a livello tattico. C'è un'evoluzione, si attacca in un modo e si difende in un'altra, io non chiedo a Matteo di abbassarsi se il terzino resta, perciò parlavo prima di fase difensiva, non la fanno in 4 ma tutti. Ngonge ha caratteristiche simili, altrimenti poi devi abbassare un centrocampista".