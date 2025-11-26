Rrahmani: "Dobbiamo continuare così, non sempre la partita va come vuoi. Sul 3-4-3..."

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato in mixed zone dopo la vittoria per 2-0 in Champions League contro il Qarabag. Di seguito le sue dichiarazioni.

Con il 3-4-3 cos’è cambiato per voi difensori in fase di costruzione? “Forse abbiamo più possibilità, però dipende sempre da noi come muoviamo la palla, l’atteggiamento e la personalità. Più cerchiamo la palla e più e facile uscire con la palla”.

Avete dimostrato di essere un gruppo coeso, ma cosa manca ancora? “Devi sempre continuare a dare il massimo, come abbiamo fatto oggi, in tutte le partite. Non sempre le partite vanno nella direzione che vogliamo, però dobbiamo sempre dare il massimo e credere in ciò che facciamo. Serve avere l’atteggiamento giusto sempre”.

Sul tuo rientro: “È stata un po’ dura perché sono tante partite ravvicinate: dopo l’infortunio questa è la settima partita che giocato in tre settimane, è tanto. Però stiamo provando a gestire un po’ perché in alcune partite il mister mi ha risparmiato, mi ha tolto prima. Quindi, è stato molto difficile dico la verità, perché ero fuori da tipo due mesi e quando sono rientrato erano tutte partite vicine ogni tre giorni e poi anche in nazionale”.

È più facile qualificarsi in Champions o andare al Mondiale con il Kosovo? “Non lo so, speriamo di fare tutte e due perché giochiamo per questo, per arrivare più in alto possibile e fare risultati migliori”.