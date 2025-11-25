Sosa: "Merito al Napoli per aver reagito al rigore sbagliato! Ecco i miei MVP..."

L'ex attaccante azzurro Roberto 'Pampa' Sosa, ai microfoni di Tele A nel corso di 'Azzurro Champions', ha commentato la vittoria del Napoli contro il Qarabag: “Buongiorno, McTominay e Neres sono i miei tre migliori in campo. Hojlund non mi è piaciuto non solo per il rigore. Merito al Napoli però perché i rigori di solito spostano ma la squadra ha reagito ed ha creato tante occasioni. E’ un episodio che può spostare ma stavolta in maniera positiva”.