Sky, Del Piero: "Per Napoli e Juve contava vincere, poi si può parlare del come..."

Alessandro Del Piero, ex bandiera bianconera e oggi opinionista tv, dagli studi di Sky Sport ha commentato la serata Champions League delle due italiane, Napoli e Juventus, uscite entrambe vincitrici dai rispettivi match. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Stasera contava la vittoria, su come è avvenuta possiamo parlarne... Però sono dei piccoli segnali. Per Napoli e Juventus stasera era importante vincere. A volte serve anche un pizzico di fortuna: la Juve poteva essere sotto anche di più nel primo tempo, nel secondo poteva consolidare maggiormente la vittoria ma prima del 3-2 rischiava anche di perderla".