McTominay a Sky: "Meglio nel 2T, ma dovevamo segnare di più. Ruolo? Aiuto la squadra"
Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 nel match di Champions League contro il Qarabag.
Grande vittoria: un segno anche di continuità?
"I primi minuti sono stati difficili, troppi errori, ma può succedere. Nel secondo tempo siamo andati meglio, ma dovevamo fare più gol".
Cambia il tuo ruolo, ma segni sempre.
"Voglio aiutare la squadra. L'allenatore mi chiede standard elevati, che segni o meno. Non vedo l'ora di giocare nel weekend, oggi tre punti importanti".
Serata speciale, ricordando Maradona.
"Sì incredibile, il pubblico qui è un qualcosa di iconico. Penso a tanti sogni che abbiamo già raggiunto e a quelli che vogliamo raggiungere ancora per questo club".
Copertina LiveNapoli-Qarabag 2-0 (McTominay 66', autogol Jankovic 72'): Conte trova la 2ª vittoria in Champions di Davide Baratto
