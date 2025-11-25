Sky, Ghoulam: "Gran partita! Cancellati tutti i problemi, ora guardare solo al futuro"

Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli e oggi opinionista tv, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo degli azzurri contro il Qarabag per commentare la prestazione: "Per me oggi il Napoli ha fatto una grandissima partita, è stata un'ottima prova. Bel gioco e tantissime occasioni. Forse poteva fare di più dal punto di vista offensivo, il 3-0 o 4-0 si poteva andare a cercare.

In generale ho visto una grande prestazione degli azzurri. Oggi cancelliamo tutti i problemi che ci sono stati attorno alla squadra e guardiamo solo al futuro. Non dimentichiamo comunque che il Napoli ha perso dei giocatori molto importanti, è una stagione difficile, ma non sono state fatte partite bruttissime fino a questo momento. Si è parlato tanto, ma il Napoli sta bene".