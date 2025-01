Conte sui partenti: “Caprile e Folorunsho volevano giocare, sostituiti con giocatori all’altezza”

Quanto incide lì in vetta questo mercato di gennaio già dalla prossima partita? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore del Napoli, che alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona - gara valida per la 20esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Lo dissi già, questo mese per noi è terribile. Tanti giocatori sono con la valigia in mano, tenerli concentrati non è mai semplice. Non ci dobbiamo far distrarre da niente e da nessuno, sappiamo che dobbiamo affrontarlo bene.

Ho fiducia in questa rosa, colgo l'occasione per salutare sia Caprile che Folorunsho che hanno chiesto di andare via per giocare ed abbiamo trovato dei sostituti che pensiamo siano all'altezza della situazione ed auguro a loro il meglio e li ringrazio per ciò che mi hanno dato. Il mercato di riparazione... non vedo l'ora finisca gennaio. Crea problematiche, ma dovremo essere bravi come finora, concentrati, ci attende una partita tosta, il Verona nelle ultime 4 ha fatto 7 punti, ha vinto a Bologna, all'andata ci ha fatto 3 gol, è fisica. Ci sono tante situazioni che devono farci stare attenti, i tifosi devono darci come sempre una mano perché è una tappa importante e dobbiamo iniziare il ritorno al meglio".