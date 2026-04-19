Conte sul futuro: "Vi lascio parlare: se dico cose vengono strumentalizzate"

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"Non è solo Napoli. In generale, anche l'anno scorso a due mesi dalla fine del campionato si è iniziato a parlare di altre squadre"

Antonio Conte è intervenuto a DAZN dopo la sconfitta contro la Lazio e, tra i vari temi, si è soffermato anche a rispondere alla domanda sul suo futuro. Le ha dato fastidio che si sia parlato del suo futuro nel mondo Napoli? "Napoli... non è solo Napoli. In generale, anche l'anno scorso a due mesi dalla fine del campionato si è iniziato a parlare di altre squadre. Io vi lascio parlare, a volte dico delle cose e vengono fraintese e strumentalizzate. Parto dal presupposto che più si sta zitti tutti quanti e meglio è fino alla fine del campionato. Poi dietro le quinte ci si può vedere e fare mille cose. È una questione di rispetto. Capisco che il nome mio serve per fare paginate e trasmissioni, ma non ci posso far niente: a volte inventano e strumentalizzano".

Le parole di Aurelio De Laurentiis?

"Quello è un problema del presidente, il presidente può parlare e può dire quello che vuole. Io non rispondo al presidente, dovessi rispondere lo farei in privato senza sbandierare le cose in pubblico e metterle alla mercè di tutti".