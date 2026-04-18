Politano in mixed: “Rumors Conte? Non ci piace che sia già dato in partenza”

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"Manca ancora un mese alla fine del campionato e ci sono ancora obiettivi dai raggiungere. Adesso noi dobbiamo pensare a noi stessi e alla Champions"

Matteo Politano, esterno del Napoli, è intervenuto in mixed zone dopo la brutta sconfitta al Maradona contro la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni: "Non siamo proprio scesi in campo e quindi è un po' inspiegabile quello che è successo oggi. Anche perché il nostro obiettivo lo dobbiamo ancora centrare: ora mancano ancora cinque partite e dobbiamo centrarlo il prima possibile".

È una questione sopratutto mentale?

"Difficile dirlo. Quest'anno non era mai successo di affrontare una partita del genere in maniera così brutta, penso sia stata la partita più brutta dell'anno. Dispiace per questo, oggi c'è solo da chiedere scusa per questa sconfitta in casa e c'è solo da ripartire venerdì".

Sui rumours circa l'addio di Antonio Conte a fine stagione:

"Non ci piace tanto che il nostro allenatore sia dato già per una persona che parte quando manca ancora un mese alla fine del campionato e ci sono ancora obiettivi dai raggiungere. Adesso noi dobbiamo pensare a noi stessi, concentrarci e raggiungere la Champions League".