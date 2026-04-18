Iannicelli: “Che ciofeca! Conte doveva scusarsi, ma ora chiarezza: avanti o ci si saluti!”

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"ADL non sarà contento, questa sconfitta e questo finale così brutto spero lo porti ad un chiarimento immediato: che si rilanci o ci si saluti con dignità"

Il giornalista Peppe Iannicelli, intervenuto a Canale 21, ha criticato duramente la brutta prestazione del Napoli che ha perso 2-0 in casa contro la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni: “La ciofeca di oggi è assurda. Troppo brutto per essere vero. Allo stadio c’erano così tanti bambini, per molti alla prima gara, fargli vedere una cosa del genere è imperdonabile.

Politano si è scusato, doveva farlo anche Conte. Al di là di tutto chi vede una prova così si affida al calcio estero. ADL non sarà contento, questa sconfitta e questo finale così brutto spero lo porti ad un chiarimento immediato. La Champions ormai c’è, il quinto posto resta lontano, che si rilanci o ci si saluti con dignità”.