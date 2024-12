Conte sull’insidia ambientale: “Marassi uno dei pochi stadi all’inglese…”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto oggi in conferenza stampa e ha parlato anche dell'ambiente che gli azzurri troveranno a Marassi domani contro il Genoa: "Non è mai facile giocare lì, è il classico stadio all'inglese, con le tribune molto vicine e ci sarà un clima caldo, la tifoseria è calda.

Dovremo andare lì e fare la nostra partita, cercando di esprimerci al massimo, riportando ciò che abbiamo preparato in settimana con attenzione ai dettagli, spirito di collaborazione, voglia di aiutarsi anche nelle difficoltà come ad Udine quando siamo andati sotto in maniera casuale. Anche in quelle circostanze stiamo dimostrando che al pugno restiamo in piedi e possiamo restituirlo".