Conte sulle insidie: “Venezia? Non accetto clima da feste. Li avete visti con Juve e Inter?”

L'allenatore del Napoli Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa da Castel Volturno prima della sfida contro il Venezia e ha trattato vari temi.

Quali sono le insidie del Venezia?

"Essendo l'ultimo dell'anno, in pieno periodo natalizia, essere ancora a festeggiare e questo non lo accetterei. Il pensare da parte di tutti ad una vittoria facile solo perché il Venezia penultimo, ma se vediamo le partite in casa della Juve e dell'Inter dovremmo almeno preoccuparci. Hanno un bravo allenatore, hanno una loro organizzazione, dei loro concetti e li abbiamo studiati come giusto che sia ed ora dobbiamo mettere in atto con applicazione perché per noi sono 3 punti fondamentali per mettere fieno in cascina, questi punti ci serviranno".