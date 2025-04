Conte svela: "Inter-Roma? Ho lasciato libero arbitrio ai miei giocatori"

vedi letture

"Libero arbitrio" ha detto Antonio Conte in conferenza stampa in riferimento alla scelta dei suoi giocatori di guardare Inter-Roma in albergo.

"Mancano 4 passi, l'ho detto anche io ai ragazzi. Oggi c'era da fare il primo passo, non era semplice perché abbiamo vissuto una vigilia un po' strana. Perchè quando sei in albergo, dovresti riposare. Io non ho visto la partita dell'Inter, già soffro per le nostre perché devo soffrire anche per le partite degli altri... E' stata una vigilia un po' strana perchè comunque la diretta concorrente giocava alle tre. Non sono intervenuto con i ragazzi, ho voluto lasciare il libero arbitrio a chi voleva guardare la partita, sapendo che si potevano anche perdere energie mentali, non solo fisiche. Perchè sei in tensione, per questo motivo io non le guardo le partite. Prima della partita ho detto ai ragazzi che non era cambiato niente. Avessero vinto, perso o pareggiato, noi avremmo dovuto vincere".