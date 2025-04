Conte tira in ballo i tifosi: "Qui vogliono vincere altrimenti diventano cattivi..."

Non solo le parole a DAZN. Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, anche in conferenza stampa s'è proiettato già alla campagna acquisti, tirando in ballo De Laurentiis, ma anche la pretesa dei tifosi del Napoli. Di seguito il passaggio:

"A Napoli sto benissimo, mi sono integrato benissimo con la mia famiglia. Viviamo bene, siamo in pieno centro della città, mi affaccio e vedo il mare, sole, si mangia benissimo, la gente di Napoli è accogliente e sinceramente la città e il popolo mi emozionano. Questo come vita privata, per il resto non mi posso fermare solo lì. Io porto con me una responsabilità e voi spesso siete i primi ad additarmi: 'Ah c'è Conte, deve vincere lo scudetto, se non arriva primo arriva secondo'. Ma per quale motivo? Fatemi capire. Perchè mi dovete dare questa responsabilità? Purtroppo io questa responsabilità la sento e non voglio deludere le persone, non mi voglio mettere a capo di alcune situazione che devono essere un miracolo e non di una grande programmazione, seria e e fatta nel tempo. Quindi è uno 0-0, sapendo che stiamo facendo cose belle. Ho grande stima e affetto per il presidente e per la loro famiglia, perchè se sono a Napoli è per loro. Mi hanno chiesto una mano e sono venuto a Napoli per dare una mano, ma mi sono reso anche conto che il tifoso napoletano non si accontenta del mare, la pizza e il mandolino, la canzone o che stai bene, vuole vincere. Ha l'ambizione di vincere e se non vince diventa anche cattivo. Io devo calcolare tutto e non sono stupido. Ripeto, mi metto grande pressione ma devo avere anche armi, altrimenti sarà un gioco al massacro. Io di essere massacrato l'anno prossimo non ne ho proprio voglia. Quindi ci sarà col presidente da parlare, ci parleremo da persone perbene come abbiamo sempre fatto. Siamo contenti perchè la Champions è tornata a Napoli e gli introiti sono tornati. Abbiamo venduto un giocatore importante come Kvaratkshelia, è stato fatto un qualcosa di veramente straordinario. L'aiuto che mi ha chiesto, l'ho ridato tutto con gli interessi, così come al tifoso napoletano. Sono stato accolto, ho detto: 'Non vi ho dato ancora niente e mi avete dato voi', adesso penso che qualcosa ho restituito. Ora in maniera serena ci sarà da finire il campionato cercando di vincere questo campionato! Perché sarebbe qualcosa di straordinario, perché questi ragazzi se lo meritano. Si ammazzano e ci ammazziamo per il Napoli e vogliamo lottare fino alla fine per cercare di dare questa soddisfazione. Ci riusciremo, non ci riusciremo, non lo so, ma in maniera molto serena si deciderà cosa bisogna fare. Ripeto con il presidente ho un ottimo rapporto, è una persona per bene. Io ho tanto rispetto nei confronti di tutti ma anche gli altri devono averlo nei confronti miei, cosa che non spesso succede. Perchè ieri ho visto sciacallaggio e avvoltoi da parte dei media mi è piaciuto zero! Un amico mio mi ha detto che ogni tanto bisogna dire: 'Sti ca**i, fottitene!' Io me ne fotto ma lo sciacallaggio visto ieri non mi è piaciuto. Trasmissioni su trasmissioni andando anche su dei temi che non c'entravano niente. Questo mi rammarica molto, mi dispiace ma devo proteggermi. Quindi cercherò in tutti i modi di proteggermi, se ci potremmo proteggere ci proteggeremo, se no sarà stato un bellissimo viaggio insieme. Io faccio tutto questo per Napoli e i tifosi napoletani e anche per me. Non posso mettere il mio fondo schiena pronto per essere abusato".