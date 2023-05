Coppa dello Scudetto, Iacovacci: "Da domani sarà a Piazza dei Martiri per i selfie"

"Poi ho letto che giustamente il presidente lo porterà anche in ritiro: è una bellissima idea".

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alberto Iacovacci, presidente della Iaco Group che ha realizzato al coppa dello scudetto (ma anche la Coppa Italia, la Supercoppa e la Champions), è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live': “Da campani (la sede storica e principale è ad Avellino, ndr) siamo molto felici che il trofeo che realizziamo da anni sia finalmente del Napoli, a coronamento di una stagione eccellente degli azzurri e del club che il presidente De Laurentiis dirige con grandi capacità. Da domani la coppa sarà a Piazza dei Martiri per i selfie e per ammirarla, poi ho letto che giustamente il presidente lo porterà anche in ritiro: è una bellissima idea, i tifosi devono avere la possibilità di godersela.

Una volta consegnata il 4 giugno, questa coppa resterà nella bacheca o comunque di proprietà del Calcio Napoli insieme alle medaglie, che realizziamo sempre noi. Per il resto il cerimoniale previsto dalla Lega è top secret”