Coppola: "Al Napoli servono sostituti sul mercato. Scudetto? C'è una sola antagonista"

vedi letture

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Nando Coppola, doppio ex Napoli-Verona: “Il Napoli ha ristabilito equilibrio e trovato certezze, il reparto difensivo ha visto sacrificato Buongiorno e questi equilibri ritrovati hanno fatto sì che la squadra si ricaricasse fisicamente e psicologicamente. I risultati stanno dando ragione a Conte e speriamo in una cavalcata vincente. Dovessi individuare una sola antagonista del Napoli per questo campionato, direi l’Inter per l’organico e perchè negli ultimi anni è quella che è sempre stata al vertice ed è abituata a lottare per vincere. Ha un dna importante anche il Napoli, trasmesso anche da Conte che fa allenare quotidianamente il Napoli alla vittoria.

Il Milan probabilmente arriverà al livello di Napoli e Inter, ma gli up e down post scudetto sono stati troppi, ma allo stesso tempo sono convinto che con Allegri tornerà ad essere forte. Detto questo, il calcio ci può smentire e più avanti capiremo meglio l’evolversi del campionato anche perchè le coppe influiranno.

Il mercato del Napoli dipende molto dal rientro degli infortunati. Sento e leggo di Lucca in partenza, ma più che un mercato rivoluzionario, credo che si possa provare a prendere, ove mai ci fosse la possibilità, sostituti per garantire competitività”.