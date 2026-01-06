Marino: “Basta con il Sarrismo, dopo Lazio-Napoli parlo di Contismo e risultati ottenuti”

Pierpaolo Marino è intervenuto nella trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero. Ecco le sue dichiarazioni: “Succedono due cose in queste felicissime vacanze di Natale di colore azzurro. Il Napoli si è ritrovato a Riyad con grande personalità ed ha dato segnali da grande squadra con continuità, quando vinci trofei con due partite è indicativo di qualcosa. Poi hai battuto la Lazio di Sarri con il Sarrismo che mal si collega con i risultati. Il Napoli unisce la praticità di Conte come allenatore alla bellezza, bisogna smettere di parlare di Sarrismo ma parlo di Contismo e di risultati ottenuti. Il Napoli di Roma è un Napoli diverso rispetto ad esempio alla squadra con l’Inter.

Blocco mercato? In passato ci siamo fatti concedere la deroga con Chiavelli e il Napoli ha adottato criteri particolari e ora si trova in questa situazione. Il problema è che questo è un criterio che permette di fare mercato a squadre con situazioni poco floride di mercato.

Conte? Non condivido la comunicazione di Conte quando si scollega e dimentica il pubblico che può interpretare male la comunicazione. A volte anche i giornalisti esagerano.

Mercato? Se io fossi lo stratega del Napoli io aspetterei la fine di Gennaio, Lucca è un giocatore che ti può servire anche a gara in corso, ti dà una soluzione diversa soprattutto sul gioco aereo. Ricordo Andrea Carnevale che doveva andar via sempre, poi nel girone di ritorno fece 7 gol ed ebbe un ruolo importante nello scudetto che conquistammo. Sul mercato io prenderei un’alternativa ad Anguissa”.