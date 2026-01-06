Fabbroni su Lang: "Deve cogliere l'occasione, se non gioca col Verona sarebbe bocciatura"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Lucca per Dovbyk? Sarebbe insoddisfatto l’attaccante ex Udinese. Era venuto a Napoli con un’idea, che non è riuscito ad attuare. Ha fatto fatica ad ambientarsi, a fare quello che gli ha chiesto Conte. La domanda resta: ossia se questo è un giocatore di alto livello. Forse Lucca è un giocatore che si adatta meglio a una dimensione inferiore a quella del Napoli. Dovbyk può avere caratteristiche più simili a quelle di Lukaku che di Hojlund. Tutte le idee iniziali sull’attacco sono cambiate. Se Lang non giocherà titolare contro il Verona sarà un po’ di bocciatura.

Anche Neres ha attraversato periodi difficili, sembrava essere un po’ uscito fuori dalle priorità di Conte, poi si è rilanciato alla grande tornando a essere un giocatore determinante. Per Lang vale un po’ lo stesso discorso: basta un gol, o forse due, per cambiare un po’ tutti gli equilibri. Lang è un giocatore che dovrebbe avere delle caratteristiche più esaltanti, e dovrebbe cogliere la grande occasione contro il Verona. Non battere l’Hellas sarebbe per il Napoli un mezzo fallimento abbastanza pesante. Conte teme che le sue aspettative sul mercato non saranno accontentate. Diciamo che Conte non vuole trovare carbone da questo mercato di gennaio”.