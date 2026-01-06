TuttoJuve, Pavan ammette: “Scudetto lontano, ora conta la qualificazione Champions”

vedi letture

“La Juventus ha ormai individuato quale sarà la vera concorrente per il resto della stagione: la Roma. Superare i giallorossi diventa un passaggio fondamentale per consentire a Spalletti di avere i mezzi necessari per conquistare, da qui alla fine del girone di ritorno, quei punti indispensabili per restare davanti in classifica e centrare l’obiettivo minimo stagionale”. Scrive così Massimo Pavan, vice direttore di TuttoJuve.com, che si sofferma sulle prospettive stagionali dei bianconeri: “In molti, forse con troppo ottimismo, avevano pensato che la Juventus potesse competere fino in fondo con Napoli, Inter e Milan. La realtà di oggi, però, racconta una storia diversa: il divario con queste squadre è ormai troppo ampio per essere colmato. I bianconeri hanno pagato errori pesanti, mentre le rivali hanno trovato continuità e ritmo, mantenendo un passo che la Juve, allo stato attuale, non riesce a sostenere.

Non si tratta solo di una questione di valore tecnico. Questa Juventus continua a dare la sensazione di mancare nei momenti decisivi: attenzione, cinismo, il colpo di coda. Anche la fortuna non ha aiutato, senza dimenticare i 4-5 punti tolti che hanno inevitabilmente condizionato il percorso in classifica. Oggi il quadro è chiaro: la Juventus è troppo distante dalle prime della classe. Continuare a parlare di Scudetto è poco realistico. La priorità deve essere una sola: concentrarsi sulla Roma e sulla lotta per l’Europa. Tutto il resto rischia di restare soltanto una suggestione, più che un obiettivo concreto. Oggi la Juventus è un rollercoaster con alti e bassi, se la Juventus vuole lottare per obiettivi importanti non deve più sbagliare partite come con il Lecce”.