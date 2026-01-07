Biasin e le balle scudetto di Napoli, Inter e Milan: "I tre tecnici sanno che obiettivo è vincere"

"Le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli". Così Fabrizio Biasin titola nel suo editoriale per Tuttomercatoweb sulla questione su chi sia la favorita per il campionato': "Del Napoli, del Milan e dell’Inter si dicono un sacco di balle. O meglio, se le raccontano tra di loro. Son tutti lì a rimbalzarsi le responsabilità (“sei tu il favorito”, “no, tu”, “prego, dopo di lei”) e mentono sapendo di mentire.

I tecnici di Inter, Milan, Napoli (per meriti acquisiti) e Juve sanno perfettamente di avere un obiettivo costante che è anche un obbligo morale per – diciamo così – “statuto”: provare a vincere lo scudetto. Poi uno ce la fa e gli altri abbozzano, ma raccontarsi la favoletta del piazzamento come massima aspirazione stagionale è una boiata da latte alle ginocchia che fa torto a chi la racconta, a noi altri osservatori e, soprattutto, alle rispettive tifoserie".