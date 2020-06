Corbo a sorpresa: "C'è un intoppo sui rinnovi di Mertens e Zielinski"

C’è un intoppo sui rinnovi di Dries Mertens e Piotr Zielinski secondo le informazioni raccolte da Antonio Corbo. Nel suo editoriale su Repubblica, infatti, si legge: “Per Mertens e Zielinski ‘manca solo ‘ufficialità’. Una forma elegante per dire che l’accordo non c’è. Gli avvocati chiedono la revoca della clausola sulla possibile azione civile per danno d’immagine dopo la rivolta del 5 novembre’.