Corbo: "ADL parla di Scudetto, Spalletti no. Serve chiarimento pubblico per ristabilire verità"

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "De Laurentiis parla di fare tutto per arrivare allo Scudetto, Spalletti risponde indirettamente dicendo che sarà difficile ripetere la stagione fatta. I fatti dove sono rimasti? Non c'è stato nessun chiarimento pubblico per ristabilire la verità, il polverone è dovuto a questo, la gente è rimasta fuori da questo cantiere che si chiama Napoli.

Ma non mi sembra che i lavori siano fermi. Sono stati risparmiati 35 milioni lordi d'ingaggio, ciononostante la squadra è più forte di quella che sfiorò lo Scudetto. Ci sono due giocatori in più, Olivera che va a coprire un ruolo spesso scoperto a sinistra, e Kvaratskhelia. Senza dimenticare il riscatto di Anguissa. Il Napoli è forte così com'è".