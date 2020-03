Corbo: "Asse con Lotito rende il Napoli più forte. ADL è molto ascoltato in Lega"

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo scrive: "L’asse con Lotito rende il Napoli più forte. De Laurentiis in Lega è molto ascoltato. Ha imposto la videoconferenza, che darà con il cambio di statuto meno spese e gli stessi effetti dei verbosi incontri a Milano. Comincia la manovra per un maggiore distacco dalla Figc. È solo l’inizio. La superlega proposta dalla Juve è sparita dall’agenda. E l’Inter a stento parla con Dal Pino".