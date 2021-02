Corbo: "C'è un motivo se ADL non esonera Gattuso e c'entra Sarri"

Nel suo editoriale per Repubblica il giornalista Antonio Corbo scrive: "De Laurentiis si ritiene ancora competente, se fino a qualche giorno fa inseguiva Gattuso per convincerlo a firmare un contratto triennale ed ora con un contratto firmato da Gattuso non vede l’ora di rompere? Se non ha ancora esonerato Gattuso, ci sarà un motivo. Forse è questo: lei implora Sarri a tornare e non l’ha ancora convinto. Dicono questo a Torino nel giro Juve".