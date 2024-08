Corbo: "Clamoroso strappo alla sua linea! ADL accontenta Conte, ad Ancelotti non prese James"

"Conte l’ha apprezzato, modificando anche le sue strategie. Venerdì ha preferito tacere sul mercato".

"Le Luci di Fuorigrotta si riaccendono su un Napoli ancora incompleto. Ma profondamente diverso", così Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica.

"L’emozionante missione a Londra per trattare il quarto arrivo in Italia del trentunenne Romelu Lukaku ha fissato certezze che mancavano in un Napoli di verità sospese. Il mancato tweet presidenziale di benvenuto è stato un segnale, un invito ad attendere la conclusione dell’affare più complesso e tormentato dell’estate. Ma è stato un test sulla solidità della strana coppia alla guida di club e squadra. È ancora compatta, se De Laurentiis per la prima volta nei suoi vent’anni di presidenza rinnega un principio di mercato. Mai acquistare il nuovo giocatore se prima non si vende il vecchio. E questo era l’ordine trasmesso al direttore sportivo Giovanni Manna due mesi fa, ribadito fino all’altro giorno: Lukaku non arriva se non è ancora sistemato Osimhen.

Rimanere con due dello stesso ruolo, il vecchio e il nuovo, è come consegnarsi ai predoni del mercato. Quello che rischia di accadere, con il Paris Saint German a guida araba, una volta noto per le sue casse bucate, ma con il Napoli stranamente astioso, fino a far pensare che certe ripicche e dicerie per la vendita di Lavezzi non siano state ancora smaltite. Altra prova di inattesa disponibilità di fronte alle richieste di Conte, arrivato al Napoli con Lukaku primo nome della lista. Accadde lo stesso con Ancellotti, ostinato sull’ingaggio di James Rodriguez nazionale colombiano, ma De Laurentiis allora seppe resistere alle pressioni del tecnico che sarebbe diventato il primo al mondo. Questa volta ha davvero inseguito l’anziano attaccante Lukaku, autorizzando l'acquisto di un giocatore che per età non promette plusvalenze.

Clamoroso strappo alle sue regole. Conte l’ha apprezzato, modificando anche le sue strategie. Venerdì ha preferito tacere sul mercato. Evidente il motivo. Sarebbe stato come attribuirsi per Lukaku un successo personale sulle ritrosie del presidente. Anche Conte attenua le sue asperità. Sul modello Spalletti parla dei coinvolgenti rapporti con il pubblico di Napoli e con un gruppo di giocatori. Ha smesso di accusarli. Per gli uni e per gli altri non andrà, l’ha ben chiarito. Conte passa per l’allenatore degli strappi. Il venerdì della svolta lascia profonde tracce sul bilancio del Napoli, riducendone il margine operativo. Per fortuna il Napoli ha saputo accumulare attivo in un campionato da tre miliardi di debiti. Solamente per questo motivo può non vendere Osimhen con urgenza. E De Laurentiis ha così telecomandato la trattativa con il Chelsea nell’impeto di un orgoglio ferito.

Come dire: ora dimostro io che sono capace di spendere e investire. Non si è fermato. Punta anche al forte centrocampista scozzese di Manchester United, il 27 enne Scott McTominay. Sa bene in questa fase che Conte va rassicurato e il pubblico placato, è sotto i riflettori. I 22mila abbonati sono una grossa responsabilità per il presidente. Non inferiore a quella di Conte. Senza i proventi della Champions League, con una serie di svendite e prestiti ed un monte ingaggi che sta diventando più alto, solamente per condividere il piano del nuovo allenatore. Ecco perché De Laurentiis spera che da stasera al Maradona contro il Bologna Conte possa solo vincere".