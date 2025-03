Corbo: "Conte? ADL spieghi il piano. Per il mercato 150mln potrebbero non bastare"

vedi letture

Questo il concetto espresso da Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica

"Conte resta, ma ADL gli deve spiegare il programma. Per il mercato 150 mln potrebbero non bastare". Questo il concetto espresso da Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica: "Mercato 2025. L'anno scorso Conte ha influito sugli acquisti di Lukaku e Gilmour, suggerito o condiviso gli altri. Appare sempre meno nel doppio ruolo, allenatore manager.

Sarebbe opportuno ascoltare l'allenatore che ha saputo rigenerare il Napoli sulle prossime manovre. Niente fa pensare che non ci sia ancora lui, ma è corretto che De Laurentiis gli spieghi il programma. Obiettivo scudetto o solo Champions? Acquisti ma quali cessioni? Perché i 150 milioni di Kvara e Osimhen non bastano per un Napoli che vada solo e sempre al massimo'.